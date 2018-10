Zombie mit blutigem Kantholz verfolgt Gäste

Bürstadt.„Die Männer rennen als Erste, wenn ich auf sie zulaufe“, sagt die „lebende Tote“ mit dem zerfetzten Gesicht grinsend. Beim Halloween Horror-Camp in Bürstadt hält sie ein blutiges Kantholz in der Hand und schlägt gegen das Gitter: So ist sie zunächst zu hören, ehe die Besucher sie sehen. Das erhöht den Gruselfaktor gewaltig, und macht es spannend. Ihr Anblick ist ziemlich furchterregend, überall Blut auf der Kleidung, die Haut hängt vom Gesicht herab, ihren Blick heftet sie auf das nächste Opfer.

Das Horror-Camp von René Spindler, der das Bürstädter „Dschungelcamp“ betreibt, sorgt in diesem Jahr erstmals für erhöhten Adrenalinspiegel. Hinter seinem Indoorspielplatz hat er mit seinem Team ein riesiges Areal mit reichlich furchteinflößenden Effekten für Halloween aufgebaut. „Ich bin selbst ein großer Fan von Gruselfilmen und dachte, für Halloween wäre so ein Horror-Camp eine tolle Idee“, erzählt er. Spindler betont, dass das erst der Startschuss zu mehr sein soll: Er will auch in den kommenden Jahren kurz vor Halloween ein Schreckenskabinett aufbauen und es stets unter ein anderes Motto stellen. Das Horror-Camp ist bereits zum zweiten Mal am Wochenende geöffnet. Die Gäste können sich dort noch bis Mittwoch, 31. Oktober, gruseln.

Weg durch wabernden Nebel

„Wir sind gespannt, was uns erwartet“, meinen die Freunde Simon Held aus Biblis sowie Christina und Maike Heintz aus Rheinhessen. Das Plakat des Horror-Camps hat sie neugierig gemacht. Sie haben sich sogar passend kostümiert sowie geschminkt: Bei Christina Heintz schaut eine riesige Spritze aus dem Kopf heraus, das sieht gruselig-witzig aus. Noch wissen die Drei nicht, was sie erwartet, auch wenn am Eingang steht: „Schreie dir die Seele aus dem Leib und fordere deine Nerven heraus!“ Viel Mut sei nötig, um durch die Leichenhalle zu kommen sowie die Angst-Räume und den verlassenen Schrottplatz zu passieren. Angeblich sind davon nicht alle Besucher zurückgekommen.

René Spindler hatte zunächst geplant, Jugendliche ab 16 Jahren den Eintritt zu erlauben. Zumindest bis 22 Uhr, danach nur noch für Erwachsene. Aufgrund der vielen Anfragen setzte Spindler das Alter auf 14 Jahre herab – zumindest von 20 bis 22 Uhr. „Wir lassen immer Gruppen von fünf bis zehn Personen durch den Parcours laufen, da ist der Horror-Effekt für alle größer“, meint Spindler. Von außen sind nur große runde Zelte zu sehen. Offenes Tonnenfeuer sorgt für flackerndes Licht. Schreie sind zu hören. „Insgesamt sind 14 professionelle Erschrecker unterwegs“, verrät Spindler.

In den Horror-Zelten liegen blutige Leichenteile herum oder hängen von der Decke. Auf einem verlassenen Spielplatz sitzt eine Kinderpuppe mit roten Augen, Luftballons sind zu sehen – und so mancher schaut sich sicher um, ob nicht irgendwo der Clown aus Stephen Kings „ES“ in einer Ecke lauert. Andere Bereiche liegen sogar in undurchsichtigem Nebel, also tasten sich die Besucher langsam vorwärts – immer die Gewissheit im Nacken, im schaurigen Nebel auf keinen Fall alleine zu sein. Für Überraschungsmomente ist gesorgt: Oft tauchen Zombies wie aus dem Nichts auf – mal mit blutigem Kantholz in der Hand, mal jagen sie einen mit der Kettensäge.

Subtiler, aber nicht weniger beunruhigend ist die Dame im Ballkleid, die die Besucher mit langsamen Bewegungen verfolgt und ihre Hände nach ihnen ausstreckt. Die Stationen im Außenbereich sorgen ebenso für Gänsehaut: Der Weg führt über einen verlassenen Schrottplatz und durch einen Campingwagen. Dort ist rasch klar, dass jemand darin wohnt, der keinen Besuch wünscht.

© Südhessen Morgen, Montag, 29.10.2018