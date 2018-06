Zu Fuß durch den Schwarzwald

Anzeige

Belohnt wurden die Wanderer dann mit einer guten Fernsicht über Freudenstadt. Nicht mehr weit war es dann zum Parkplatz Kohlwald am Waldrand des Dorfes Kniebis, wo ein Fahrzeug bereitstand. Zwölf Kilometer waren geschafft. Nachdem das andere Fahrzeug geholt war, fuhr die Gruppe in den Ort Kniebis zum Übernachtungsquartier „Hotel Schwarzwald“ Kniebis. Freundlich wurde man empfangen und die Reisenden waren dort gut untergebracht, Wirtin, Wirt und Tochter waren immer sehr freundlich.

Nach einem angenehmen Abend und dem reichhaltigen Frühstücksbüffet ging es wieder los. Ziel war diesmal der Parkplatz Berglebrücke vor Bad Rippoldsau. Wieder schön durch Wälder wanderte man über Moos zur Paßhöhe „Alexanderschanze“. Hier traf die Route auf den Westweg, den Europäischen Fernwanderweg E 1, der durch ganz Deutschland von der dänischen Grenze bis Konstanz an der Grenze zur Schweiz verläuft. In den Jahren 1993 bis 2003 wurde der gesamte E 1 in Deutschland bereits von den IG Wanderfreunden über 1800 Kilometer erwandert. An der Hildahütte wurde eine Rast eingelegt, denn hier musste die Gruppe den E 1 wieder verlassen und wanderte an der Holzwälder Höhe vorbei zum Fluß Wolf und an diesem weiter entlang zum Parkplatz. Von hier fuhr man wieder ins Quartier nach Kniebis und erholte sich in gemütlicher Runde nach der Tagesetappe von 18 Kilometern.

Abstecher nach Alpirsbach

Am nächsten Tag sollte ein Ruhetag stattfinden. Die Wanderer fuhren nach Freudenstadt und gingen rund um den Marktplatz. Er ist der größte und schönste Marktplatz von ganz Deutschland. Natürlich wurde hier die schwarzwaldtypische Kirschtorte bestellt und genossen. Anschließend fuhr man nach Alpirsbach und nahm dort an der Besichtigung und Führung durch die Brauerei „Alpirsbacher Klosterbräu“ mit dem berühmten Brauwasser aus dem Schwarzwald teil – mit anschließendem Genuss des Bieres. Jeder bekam am Schluss einen Bierkrug (0,3 Liter) für zu Hause als Andenken überreicht. Dann begaben sich die Urlauber wieder ins Quartier und freuten sich schon auf den nächsten Tag, denn sie mussten ja noch den letzten Teil des Holzmichelweges angehen. Wieder nach einem schönen Abend mit freundlicher Bedienung beendete man den Tag.

Der dritte Wandertag begann. Weiter am Fluß Wolf entlang erreichte die Gruppe Bad Rippoldsau mit dem Hotel Klösterle. Hier begann wieder ein herzhafter Aufstieg von 300 Höhenmetern in den Wald, und die Wanderer kamen zum Bildstöckle-Felsen und anschließend zum schönen kleinen Ort Zwieselberg, wo eine Rast eingelegt wurde. Frisch gestärkt ging es weiter zur „Großvatertanne“, dem mächtigsten Baum im Schwarzwald. In Augenhöhe hat er einen Umfang von 5,40 Metern und einen Durchmesser von 1,71 Metern, er ist 46 Meter hoch – ein stattlicher alter Herr. Weiter ging es über Lauterhütte und Äußere Riviera zum Herzog-Friedrich-Turm auf der Friedrichshöhe am Stadtrand von Freudenstadt. Am Minigolfplatz entlang wurde der Parkplatz am Bärenschlößle nach 20 gewanderten Kilometern – und damit insgesamt 53 Kilometern an vier Tagen – erreicht.

Einen schönen Abend verbrachten die Bürstädter noch im Quartier, und alle waren sehr zufrieden – ein Lob an die Wirtsleute. Am nächsten Morgen erfolgte dann die Heimreise, und alle kamen gesund und munter in Bürstadt an. Am 7. Oktober soll dann der Ederhöhenweg folgen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.06.2018