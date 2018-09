Züge fallen nachts aus

Bürstadt.Die Deutsche Bahn informiert darüber, dass es wegen Brückenarbeiten bei Bürstadt von Freitag, 5. Oktober, bis Montag, 15. Oktober, an den Wochenenden zu kurzen nächtlichen Streckensperrungen mit Auswirkungen auf den Regionalverkehr kommt.

Betroffen davon ist der Regionalexpress (RE) 70, der von Mannheim über Biblis nach Frankfurt fährt. Bestimmte Züge werden in beiden Richtungen im Abschnitt Mannheim Hauptbahnhof nach Biblis über Worms umgeleitet (ohne Halt). Die Unterwegshalte in Mannheim-Waldhof, Lampertheim und Bürstadt entfallen bei diesen Zügen und werden durch Ersatzbusse angebunden, die jeweils in Biblis mit dem Zug verknüpft sind. Zu beachten sind deswegen bei den Bussen in Richtung Biblis die früheren Abfahrtszeiten gegenüber dem betroffenen Zug. Auch die regulären Zughalte dieser Züge in Mannheim-Handelshafen, Mannheim-Neckarstadt und Mannheim-Luzenberg entfallen. Ausweichen können Fahrgäste auf Busse und Bahnen der RNV.

Arbeiten am Bahnhofsvorplatz

In den Sperrzeiten werden außerdem vier Züge der Linie Regionalbahn (RB) 2 von Mannheim nach Biblis auf den Abschnitt Mannheim-Lampertheim verkürzt. Zwischen Lampertheim und Biblis fahren als Ersatz Busse.

Durch die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Bürstadt können dort derzeit keine Busse verkehren. Diese halten gegenüber dem Bahnhof im Verlauf der Industriestraße an der Ersatzhaltestelle der Regelbuslinie 643, erreichbar per Fußweg über die Brücke neben dem Empfangsgebäude. Durch weitere Bauarbeiten nördlich von Biblis kommt es zu weiteren Auswirkungen für einzelne Züge, weitere Informationen dazu gibt es online unter bahn.de sowie buerstadt.de. cos/red

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.09.2018