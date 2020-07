Zügige Anmeldung dringend erbeten

Biblis/Kreis Bergstraße.Landrat Christian Engelhardt richtet beim Pressegespräch in der Bibliser Schule in den Weschnitzauen einen dringenden Appell an alle Eltern von Schulkindern: „Bitte schnellstmöglich zur Betreuung anmelden!“ Bislang habe sich nur ein Teil der Familien einen Platz reservieren lassen. „Damit ist zu befürchten, dass Personal abgebaut wird“, gibt Daniela Vogel, beim Kreis für Schule und Bildung zuständig, zu bedenken.

Als mögliche Ursache für den Rückgang der Buchungen sieht sie die Einschränkungen, die die Corona-Krise mit sich gebracht hat.„Viele haben sich inzwischen anderweitig organisiert“, vermutet Vogel.

Wenn Personal eingespart wird, stehen in der Folge weniger Betreuungsplätze zur Verfügung. „Wenn sich Familien im Herbst doch noch für die Betreuung an ihrer Schule entscheiden, könnte es eng werden“, sagt Vogel. Deshalb sollten die Eltern sich zügig bei der jeweiligen Schule anmelden. sbo

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 02.07.2020