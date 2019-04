Zufrieden mit Saison-Abschluss

Bürstadt.In Dreieich-Sprendlingen ist der Tuju-Stars Hessenentscheid ausgetragen worden, ein Wettbewerb für Nachwuchs-Showgruppen. Nach einer Tuju-Stars-Saison mit vielen Höhen und Tiefen, Ab- und Neuzugängen war es für die junge Bürstädter Showtanzgruppe Dreamchatchers am Wochenende endlich so weit, das gelernte Können zu präsentieren.

Ein halbes Jahr trainierte die Gruppe in der Formation zusammen. Drei Monate intensive Vorbereitung liegen hinter der Gruppe. Nach einer erfolgreichen Generalprobe, war die Vorfreude auf den Wettkampf groß.

Improvisation gefragt

Sechs Showgruppen aus Hessen hatten sich auf den Weg nach Dreieich-Sprendlingen gemacht. Darunter auch die Bürstädter Showakrobatinnen im Alter von acht bis 14 Jahren, gemeinsam mit ihrem Trainergespann Judith Rohel und Mona Held. Allerdings mussten die Mädchen vor Ort etwas improvisieren, da ein Team-Mitglied krankheitsbedingt ausgefallen war.

Nach einer Stellprobe und einem gemeinsamen Einmarsch, ging es für die Dreamchatchers direkt als zweite Gruppe auf die Auftrittsfläche. Dort überzeugten sie mit ihrem „High School Musical“ mit nur wenigen kleinen Fehlern sowohl Jury als auch Publikum. Um 17 Uhr wurde es dann noch einmal spannend. Es war Zeit für die Siegerehrung. Alle Gruppen liefen nochmals gemeinsam ein und fieberten gespannt dem Ergebnis entgegen. Die Mädchen des TV Bürstadt freuten sich über einen geteilten vierten Platz bei ihrem erst zweiten Auftritt bei dem Showgruppen-Wettkampf.

Jetzt heißt es für die Mädchen weitertrainieren. Die Trainerinnen sind schon in den Vorbereitungen für das neue Programm, denn die neue Tuju-Stars-Saison startet nach den Osterferien. Dabei würden sie sich über Unterstützung freuen. Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2012-2002 können sich donnerstags und sonntags zwischen 17 und 19 Uhr das Training in der TV Jahnhalle (Wasserwerkstraße) anschauen. Für die neue Saison fehlen den Dreamchatchers noch ein paar Team-Mitglieder. Kenntnisse in den Bereichen Turnen, Tanzen und/oder Akrobatik sind von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich. red

