Bürstadt.Ein Radfahrer hat am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr an einem Bahnübergang im Bereich des Bahnhofes Bürstadt eine Regionalbahn zu einer Notbremsung gezwungen. Die Polizei sucht nach dem Mann, der nach dem Vorfall weggefahren ist.

Als der Zug, der sich auf der Fahrt in Richtung Bensheim befand, in den Bereich einfuhr, erkannte der Lokführer, dass der Radfahrer an den geschlossenen Halbschranken vorbeiging und im Gefahrenbereich der Gleise stehenblieb. Der Lokführer gab sofort ein Achtungspfiff ab und leitete eine Notbremsung ein, wie die Beamten berichtet.

Offensichtlich aufgeschreckt von dem lauten Pfiff konnte der Mann sein Rad noch vor dem Zug aus dem Gefahrenbereich ziehen, so dass niemand zu Schaden kam. Als der Lokführer den Radfahrer zur Rede stellen wollte, war dieser bereits in Richtung Stadtmitte unterwegs.