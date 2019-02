Zum 22. Mal Stadtmeister gesucht

Bürstadt.Die Schachfreunde Bürstadt tragen zum 22. Mal die Stadtmeisterschaft aus. Geplant sind sieben Termine, die über das ganze Jahr verteilt sind. Der erste Termin ist am 8. März. Anmeldungen sind bis 19.30 Uhr möglich. Weitere Spieltermine sind dann am 12. April, am 17. Mai, am 21. Juni, am 6. September, am 18. Oktober und am 15. November. Spielbeginn ist jeweils um 20 Uhr.

In Ausnahmefällen kann vorgespielt werden. Nur in der ersten Runde ist ein Nachspielen bis zum 18. März möglich. So können auch noch Interessenten einsteigen, die am ersten Spieltermin verhindert sein sollten. Spielort ist das Jugendkulturhaus Schillers in der Magnusstraße 37.

Teilnahme als Training

Im Vorjahr gewann Danny Schmidt, der das Turnier bereits zahlreiche Male für sich entscheiden konnte. Platz zwei teilten sich Horst Stockmann und Jörn Zimmermann. Nachdem im Vorjahr lediglich acht Spieler am Turnier teilnahmen, hofft der Vorsitzende der Schachfreunde, Horst Stockmann, in diesem Jahr auf eine größere Resonanz. „Es ist ein sehr gutes Training, sowohl für die aktiven Mannschaftsspieler als auch für unsere wachsende Jugend, wenn sie an Turnieren mit langer Bedenkzeit teilnehmen“, sagt Stockman.

Zahlreiche Geldpreise

Den Siegern winken auch diesmal wieder Geldpreise. Außerdem erhalten der Zweit- und Drittplatzierte sowie der jeweils Beste aus den Ratinggruppen ein Preisgeld. Die Jugend wird separat gewertet und darf sich auf Sachpreise freuen. Das Startgeld beträgt 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Jugendliche bis 18 Jahren. red

