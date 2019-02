Zum Thema „Akku leer?“ in die Kirche

Bobstadt.„Akku leer?!“ heißt die Überschrift des Abendgottesdienstes am Sonntag, 17. Februar, in der evangelischen Kirche Bobstadt. Wer seinen „Akku aufladen“ will, ist um 18 Uhr zum Gottesdienst willkommen. Kreativ und modern, in Liedern und Aktionen starten die evangelischen Kirchengemeinden Bürstadt und Bobstadt ihr erstes gemeinsames Projekt: Einmal im Monat gibt es einen Abendgottesdienst. Dabei sind besonders die Langschläfer angesprochen. An diesem Sonntag findet kein Gottesdienst morgens in Bürstadt und Bobstadt statt. Der nächste Abendgottesdienst wird am Sonntag, 17. März, um 18 Uhr in Bürstadt gefeiert. red

