Zur Erinnerung an glückliche Tage

Bürstadt.Als die ersten Bäume 2005 in der Glücksbaumallee gepflanzt wurden, fanden die Spendenaufrufe großen Anklang in der Bevölkerung. Am Samstag wurden die letzten neun Bäume von den Spendern aufgestellt und angegossen. „Mittlerweile sind 99 Bäume gespendet worden“, erklärte Bürgermeisterin Bärbel Schader im Beisein der Spender und deren Familien.

Die frisch gepflanzten Bäume sollen Erinnerungen an besondere Momente unterstreichen. Sie wurden gepflanzt aus Dankbarkeit für gesunde Enkelkinder, zur Erinnerung an Verstorbene, an besondere Geburtstage oder Eheschließungen. Zu den gepflanzten Bäumen gehören Säulenhainbuchen, Rotahorn oder Silberlinden.

So drückt Uroma Marianne Rüdenauer ihre Freude über die Geburt von Lukas und Pauline aus. Auch Opa Franz Gärtner will mit einem Rotahorn an die Geburt von Nele erinnern. Eine Silberlinde bekam Betty Winkler von ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln gestiftet. Das Glück über Enkelin Leonie Frick haben die Großeltern Ute und Axal Frick zur Baumspende veranlasst.

An ihre Goldene Hochzeit erinnern die Jubelpaare Ingrid und Rainer Köhler sowie Edelgard und Werner Ofenloch. Einen Freundschaftsbaum bekamen Tanja und Thorsten von Elke Held geschenkt. Gerade mal ein halbes Jahr alt ist Lea Kofer. Die Großeltern Anette und Werner Kofer und Patin Paula Kofer haben sich auch für einen Rotahorn für den Familiennachwuchs entschlossen.

Aktion ist abgeschlossen

In Erinnerung an die lebenslustige Geli Tremmel, die während der letztjährigen Fastnachtskampagne verstarb, hat das amtierende Prinzenpaar Sabine III. und Michael II. einen Baum pflanzen lassen.

Mit dieser letzten Aktion ist die Pflanzaktion in der Glücksbaumallee nun beendet. Schon in ein paar Jahren werden die Bäume ein gutes Stück gewachsen sein und dann den Besuchern viel Schatten spenden. So wird der Aufenthalt in der Naturoase im Sommer noch ein bisschen angenehmer werden.

