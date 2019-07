Zur Kerwe Gaudispiele vor dem Dorfbrunnen

Riedrode.„Vorglühen“ für die Dorfkerwe steht bei der Mannschaft um Kerwevadder Fabian Kreiling schon am Freitag, 12. Juli auf dem Programm. Denn guter Tradition entsprechend, will er mit Mundschenk Robin Ofenloch, Glöckner Bastian Kukutschka und den Kerweburschen Maurice Gündling, Julien Gündling, Nils Heydenreich, Maxi Molitor und Kerweonkel Sebastian Kreiling eine gute Tat vollbringen.

Treffpunkt am Freitag ist um 17.30 Uhr Ecke Schlinkenwinkel/ Spessartstraße. Hier wurde im Frühjahr die heiß diskutierte Schikane an der Straße aufgestellt. Sie sollte verhindern, dass Autofahrer zu schnell fahren. „Diese Maßnahme war bisher nicht von Erfolg gekrönt“, berichtete Kerweopa Bernd Deckenbach. Deshalb möchte die Kerwecrew, zu denen auch die Mädels Lena Faecke, Natascha Hof, Lea Engel, Nicole Eberle und Laura Kolander gehörten, hier auf Tempo 30 im ganzen Dorf aufmerksam machen.

Zudem beginnt dort auch die Spielstraße, bei der nur eine Höchstgeschwindigkeit von zehn Kilometern erlaubt ist. „Wie immer werden sich die Kerwemädels und Kerweborsch über Verpflegung aus der Bevölkerung freuen“, lädt Deckenbach ein.

Weiter geht es dann eine Woche später. Am Freitag, 19. Juli, soll ab 19 Uhr die Kerwe hinter dem Bürgerhaus ausgegraben werden. Bevor es zum Feiern ins Festzelt geht, starten die Gaudispiele rund um den Dorfbrunnen. Ab 21 Uhr tritt die Band „Audiofeel“ auf und will mit Partymusik die Gäste in Stimmung bringen. Am Samstag, 20 Uhr, wird um 18 Uhr das Kerwetreiben fortgesetzt. Ab 21 Uhr ist die Liveband „Xtrio“ zu Gast. Mit erfrischend anderer Musik wollen die Musiker für beste Unterhaltung sorgen.

Rede mit Spannung erwartet

In den Kerwesonntag, 21. Juli, wird um 11 Uhr mit einem Frühschoppen gestartet. Nach dem Mittagessen soll um 14 Uhr der Kerwekranz geweiht und aufgehängt werden. Im Festzelt geht es mit Freibier und der mit Spannung erwarteten Kerwerede weiter.

Bestimmt wieder urkomisch wird Kerwevadder Fabian Kreiling so manche mehr als private Anekdote ausplaudern. Während der Fastnachtsclub „DFC unner uns“ im Festzelt für das leibliche Wohl sorgen wird, kommen Süßmäuler im Bürgerhaus bei Kaffee und Kuchen auf ihre Kosten.

Der Kerwemontag, 22. Juli, ist traditionell ein Feiertag im kleinsten Stadtteil Bürstadts. Los geht es mit Frühschoppen, Rippchen und Kraut. Zudem lädt Frank Gumbel zum Kerwetalk ins Festzelt ein. Um 19 Uhr heißt es: Taschentücher bereit halten. Denn die Kerwe wird unter lautem Heulen und Wehklagen unter der alten Linde hinter dem Bürgerhaus zu Grabe getragen. Zum Abschluss trifft man sich noch einmal im Festzelt. Fell

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 10.07.2019