Zur Schule laufen – fürs Klima

Bürstadt.Die Bürstädter Schillerschule nimmt erstmals an dem Umweltprojekt „Grüne Meile“ teil. Vom Klima-Bündnis ins Leben gerufen, setzen sich die heute etwa 1700 Mitgliedskommunen aus ganz Europa für den Schutz des Klimas ein.

Der Ansatzpunkt der „Grünen Meile“: Über 25 Prozent der Treibhausgasemissionen werden vom Straßenverkehr verursacht. Wenn man also möglichst viele Kinder dazu bringt, ihren Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen, anstatt sich mit dem Auto bringen zu lassen, ist das ein nicht zu unterschätzender Beitrag zum Umweltschutz. „Nach einer von uns durchgeführten Erhebung, lässt sich gut ein Drittel unserer Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, das ist viel, und wir möchten das ändern“, sagte Konrektor Rolf Winkler gestern, als in der Mensa der Startschuss für die Aktion fiel, die eine Woche dauert.

Die Mädchen und Jungen zeigten sich sehr motiviert. Zuerst sang der Schulchor das „Grüne-Meile-Lied“. Dann gab es einen Tanz. Die vor acht Jahren an der Schule gegründete Arbeitsgemeinschaft „Wahrnehmung und Bewegung“ war für die Organisation verantwortlich.

Die Eltern wurden vorab von dem Projekt informiert. Nun erhoffen sich die Ausrichter, dass die Kinder verstärkt zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule kommen und dadurch viele Meilen sammeln. Pro zurückgelegtem Schulweg gibt es einen Punkt. Die Punkte kann der Nachwuchs in ein Sammelalbum kleben. Das haben die Kinder erhalten.

Am Projektende werden die gesammelten Meilen an eine Meldestelle weitergeleitet. Anschließend werden sie zusammengezählt und am Jahresende bei der UN-Klimakonferenz in Chile übergeben.

Für Rolf Winkler steht bereits jetzt fest, dass die erste Teilnahme nicht die Letzte gewesen sein soll. Er hofft außerdem, dass Bürstadt in absehbarer Zeit ebenfalls dem Klima-Bündnis beitreten werde. jkl

