In den schlimmen Kriegsjahren gibt es kaum Anlass zu feiern. Erst nach Kriegsende 1945 machen Wirtstochter Anna und ihr Mann Johann Wilhelm den Laden wieder flott. Seit 1948 gibt es nicht nur Getränke, sondern auch Speisen – ein Angebot, das vor allem sonntags ganze Familien nutzen. Im Festsaal proben und feiern nicht nur der Liederkranz, hier finden auch evangelische Gottesdienst statt. Erst 1953 wurde eine eigene Kirche gebaut. Bis in die späten 50er Jahre treffen sich viele Bobstädter regelmäßig in der Sonne, ob Sänger, Fußballfans, oder Jäger – alle pflegen hier ihre Stammtisch-Kultur.

In den darauffolgenden Jahren flaut die Wirtshaus-Kultur so langsam ab. In vielen Wohnzimmern hält der Fernseher Einzug, die Gaststätte als geselliger Treffpunkt verliert an Bedeutung. Skatrunden treffen sich zuhause auf ein Feierabend-Bier. Auswärts gegessen wird immer öfter beim sonntäglichen Familienausflug mit dem neuen Kleinwagen – dann aber lieber im Odenwald als direkt um die Ecke.

Sieben Gasthäuser im Ort

„Sieben Gasthäuser gab es früher in Bobstadt“, berichtet Volker Utz von der Arbeitsgruppe Ortsgeschichte, die nicht nur historische Daten zur Sonne aufbewahrt, sondern auch etliche Bilder der Wirtsfamilie parat hat. Nach der Sonne schloss im Jahr 2015 auch die „Traube“ als letzte Einkehrmöglichkeit in Bobstadt – und damit das Stammlokal der Turngemeinde. Der „Kühle Krug“ und die übrigen Gaststätten machten schon viele Jahre zuvor dicht.

Für die Bobstädter Hobbyhistoriker ist die Anfrage des „Südhessen Morgen“ ein Anlass, die Geschichte der alten Wirtschaften aufzuarbeiten, wie Volker Utz ankündigte. Und damit sicher viele spannende Geschichten zutage zu fördern.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.07.2018