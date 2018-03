Anzeige

Zusammen mit der TG Bobstadt veranstaltete der Liederkranz den Seniorennachmittag in der Sporthalle, bei dem unter anderem die Trampolinspringer auftraten. Am 30. September fand das große Jubiläumsfest in der Sporthalle statt, bei dem die Sänger 110 Jahre Männerchor und 40 Jahre Frauenchor feierten. Ende Oktober trat der Verein beim Stadtjubiläum auf. Bei einem Gottesdienst sang der Chor für die Verstorbenen. Anfang Dezember machte der Liederkranz eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt. An Weihnachten trat die Chorgemeinschaft auf dem Friedhof auf.

Haus zog eine positive Bilanz aus dem Zusammenschluss der beiden Liederkränze und bedankte sich bei Dirigent Herbert Ritzert. „Er schafft es, dass die Freude am Singen erhalten bleibt und motiviert uns immer“, lobte der Vorsitzende. Er sei zuerst skeptisch wegen des Zusammenschlusses gewesen, so Wahlleiter Werner Klag. „Aber ich bin jetzt froh darüber. Die Zusammenarbeit hat sich gut entwickelt. Unsere Stimmen können sich hören lassen“, fand Klag.

Dirigent Ritzert bedankte sich bei allen Sängern, die jede Woche zur Probe kommen, ob in Bürstadt oder Bobstadt. Die Wintermonate seien ihm schwergefallen, weil Frauensprecherin Rosita Schober gestorben ist. Auch die vielen Krankheitsfälle im Chor hätten ihn mitgenommen. Die Position der Frauensprecherin des Vereins konnte nicht neu besetzt werden. Bei den Wahlen wurden alle Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.03.2018