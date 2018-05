Anzeige

Bürstadt.Mit 6700 Quadratmetern bietet der Beethovenplatz viel Platz – beispielsweise, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, findet Levin Held (CDU). „Er eignet sich ideal aufgrund seiner Größe, und die AWO sucht ja auch einen Standort für ihr Sozialzentrum“, sagte Held in der Stadtverordnetenversammlung. Um Zuschüsse für die Umsetzung dieser Ziele bekommen zu können, soll der Platz ins Städtebauförderprogramm „soziale Stadt“ aufgenommen werden. Dem stimmte das Parlament geschlossen zu.

Rein formal ist es dabei notwendig, den Beethovenplatz aus dem Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ herauszunehmen. Dabei kommt auch der gegenüberliegende Turnvater-Jahn-Platz, eine Grünanlage mit 2800 Quadratmetern, ins Spiel. Aufgrund seiner räumlichen Nähe, so Held, solle der Jahn-Platz, der zudem nur „eine eingeschränkte Aufenthaltsqualität“ biete, mitbetrachtet werden. Dabei schrillen bei den Anwohnern bereits wieder die Alarmglocken. Denn die benachbarte AWO, deren Räume längst zu klein geworden sind, wollte ursprünglich auf dem Jahn-Platz ihr neues Zentrum mit Wohneinheiten und Beratungsangeboten errichten. Nach dem erbitterten Widerstand der Bürger hat der Sozialverband von seinen Plänen auf der Grünanlage abgesehen. Daraufhin brachte die Stadt den Beethovenplatz als Alternative ins Spiel.

Chantal Stockmann (FDP) sagte in der Stadtverordnetenversammlung allerdings: „Der Turnvater-Jahn-Platz wird in Kürze auch fallen.“ Dem widerspricht Bürgermeisterin Bärbel Schader auf Nachfrage unserer Zeitung: „Wir wollen die optimale Förderung und führen deshalb alle Freiflächen in der Stadt auf. Es ist aber keine Bebauung auf dem Jahn-Platz geplant.“ cos