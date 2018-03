Anzeige

Görlitzer Straße: Diese städtische Liegenschaft ist laut Schader in schlechtem Zustand. Die Sanierung sei unwirtschaftlich, deshalb sollen Abriss und Neubau folgen. Derzeit sind dort Obdachlose untergebracht. „Wir wollen niemanden auf die Straße setzen, sondern ein neues Obdachlosen-Konzept erstellen und parallel die Pläne vorantreiben, was mit der Liegenschaft passieren soll“, sagt Bärbel Schader.

Oli II: Die Stadt will die Brachfläche entwickeln, um den Schandfleck zu beseitigen und Wohnraum zu schaffen. „Das ist ein fantastisches Areal in der Nähe zu Altenhilfezentrum, Bürgerhauspark und zur alla hopp!-Anlage“, schwärmt die Rathauschefin. Sie kann sich dort verschiedene Wohnformen vorstellen.

Beethovenplatz: Der Untergrund soll untersucht werden, sobald Zuschüsse dafür eingegangen sind. Die Planung der großen Fläche wird laut Schader umfangreich. Möglicherweise könnte die AWO dort ihr Sozialzentrum realisieren – neben anderen Nutzungen.

Raiffeisenhalle: „Rund um den Bahnhof könnten noch Wohnungen entstehen, dazu schauen wir jede Fläche einzeln an“, erklärt Bärbel Schader.

Burgunderstraße: Noch in diesem Jahr will die Baugenossenschaft zwölf Sozialwohnungen in einem Komplex auf dem ehemaligen Spielplatz Burgunderstraße realisieren.

Biblis: Rosengasse als Ausnahme

Bezahlbaren Wohnraum kann die Gemeinde Biblis laut Bürgermeister Felix Kusicka selbst kaum schaffen. Es soll im Zuge des Programms „Stadtumbau Hessen“ aber zum Thema werden. „Unsere Möglichkeiten sind begrenzt, denn wir müssen auf unseren Haushalt achten.“ Und es sei sehr schwierig, einen Investor zu finden, der günstigen Wohnraum schafft. Selbst als Bauherr aktiv ist die Gemeinde in der Kleinen Rosengasse.

Kleine Rosengasse: Die Gemeinde hat den Altbau abreißen lassen und erstellt derzeit in Eigenregie ein Wohn- und Geschäftshaus. Die zwei Wohnungen sollen zu sozial verträglichen Preisen angeboten werden. Mietverträge sind noch nicht geschlossen.

Groß-Rohrheim: Haus renoviert

„Wir haben zu wenig Wohnraum; vor allem fehlen kleine Wohnungen – beispielsweise für junge Leute, die gerade ihre Ausbildung beendet haben“, sagt Bürgermeister Rainer Bersch. Dafür suche die Kommune nun Lösungen. Konkrete Pläne könne er – bis auf das Haus in der Rheinstraße – aber noch nicht vorlegen. Förderprogramme wurden bislang nicht beantragt. „Aber wir sind in der Pflicht, etwas anzubieten.“ Derzeit besitzt die Gemeinde bereits knapp 20 Objekte.

Rheinstraße: Die Gemeinde wandelt die ehemalige Asylunterkunft derzeit in ein Mietobjekt um. Dafür ist laut Bersch die Elektrik erneuert worden. Die Renovierung geschehe mit maßvollen Investitionen – und in Absprache mit dem Jobcenter, das die Miete bezahlen wird. „Wir haben nicht mehr so viele Flüchtlinge. Im konkreten Fall kommt eine Familie nach, in dem Haus werden künftig sieben Personen wohnen.“ cos

