Zuspruch wächst

Bürstadt.Die digitalen Andachten der evangelischen Pfarrgemeinde in Bürstadt werden immer beliebter: Unter anderem schalten sich auch viele ältere Gemeindemitglieder dazu. „Sowohl über das Smartphone als auch über das Telefon“, bestätigte Pfarrerin Johanna Gotzmann. Es gibt in der nächsten Zeit jeweils zwei digitale Andachten, immer donnerstags, 19 Uhr, und sonntags über Youtube.

Die Sonntagsandachten werden in der evangelischen Kirche in Birkenau von mehreren Gemeinden – darunter auch Bürstadt – produziert, und dauern rund eine halbe Stunde. Der vom Gottesdienst vom 3. Mai kann unter dem Link https://youtu.be/ze8emYhzOtg angesehen werden. Am Donnerstag, 7. Mai, wird die Andacht erneut live im Internet übertragen.

Der Link lautet https://ekhn.zoom.us/j/82377432678, den muss man bestätigen, oder auf der Seite www.zoom.us die Meeting-ID 82377432678 eingeben.

Das Ganze geht ebenso gut über das Telefon. Damit ist eine Audio-Zuschaltung möglich, und zwar unter folgenden Nummern: 030 5679 5800; 0695 050 2596 oder 069 7104 9922. Es wird drum gebeten, eine Kerze bereitzuhalten. Fragen im Vorfeld beantwortet Pfarrerin Gotzmann unter der Nummer 06206/790 20. Genauso wie Pfarrer Rainer Heymach hilft sie gerne bei einem Probelauf. cid

