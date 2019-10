Zwei Betriebe seniorengerecht

Bürstadt.In der Stadt Bürstadt und dem Kreis Bergstraße gibt es unterschiedliche Hilfsangebote von Betrieben und Dienstleistern für Senioren. Diese werden von der Arbeitsgruppe „Seniorenfreundliche Betriebe“ des Kreis-Seniorenbeirates in einer Broschüre erfasst, die in allen Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Zwei Betriebe aus Bürstadt sind nun aktuell zertifiziert worden. Dabei handelt es sich um das Therapiezentrum Twardzik in der Wilhelminenstraße 18, das von Vater Bogdan und Sohn Viktor geführt wird, und um die Gasstätte „Zum Schützenhaus“, Außerhalb 48a, von Manfred Roeder und seiner Frau. Siegfried Gebhardt übergab die Zertifikate im Namen des Kreis-Seniorenbeirates. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.10.2019