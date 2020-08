Bobstadt.Jetzt wird’s ernst: Zwei Klassen starten an der Bobstädter Astrid-Lindgren-Schule in den neuen Lebensabschnitt. Nach der – trotz Hygieneregeln – fröhlichen Feier in der Sporthalle geht’s in die Klassenzimmer. Auf unserem Bild macht sich die 1a mit Lehrerin Nicole Herman zur ersten Unterrichtsstunde auf. sbo

