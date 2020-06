Zwei Junge im Nest

Recken ihre Hälse: die zwei Jungstörche auf dem Nabu-Gelände. © Michael Held

Bürstadt.Seit gut zwei Wochen recken die beiden Jungstörche auf der Nistplattform auf dem Gelände des Bürstädter Naturschutzbundes (Nabu) immer wieder ihre Hälse, so dass ihre weißen Köpfchen mit den noch schwarzgrauen Schnäbeln zu sehen sind. Fliegen können die beiden Jungtiere noch nicht, so dass die beiden Elterntiere abwechselnd zur Futtersuche ausfliegen, um sich dann mit dem Partner beziehungsweise der Partnerin abzuwechseln und den Nachwuchs zu füttern und zu bewachen. Die jungen Weißstörche wirken gesund und kräftig, so dass sich die Bürstädter Nabu-Mitglieder schon auf die Zeit freuen können, wenn auch diese Generation fliegen gelernt hat und sich in die Lüfte erhebt. red

