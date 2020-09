Zwei Motorräder gestohlen

Bürstadt.Neben zwei Motorrädern haben Kriminelle zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in der St.-Wendelin-Straße in Bürstadt weitere Gegenstände aus einem Schuppen gestohlen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Grundstück und machten sich ersten Erkenntnissen zufolge an den Fahrzeugen zu schaffen. Das Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen HP-TK 49 ist schwarz und vom Hersteller Ducati. Am zweiten Krad, der Marke Suzuki, war das Kennzeichen HP-VH 76 angebracht. Ins Visier der Kriminellen gerieten auch ein Kompressor und eine Leiter. Wie die Einbrecher ihre Beute unerkannt wegschaffen konnten, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Verbleib der beiden Motorräder und der anderen Gegenstände geben? Die Ermittler sind unter 06252/70 60 zu erreichen. pol

