Zwei Personen in Bürstadt infiziert

Bürstadt.Es gibt zwei neue Corona-Infizierte in Bürstadt, teilt das Landratsamt des Kreises Bergstraße am Donnerstagabend mit. Insgesamt werden im Kreis Bergstraße sechs Personen verzeichnet, die sich neu mit dem Virus angesteckt haben. Außer in Bürstadt sind es zwei Personen in Viernheim, eine in Lampertheim und eine in Bensheim. In Bürstadt summiert sich die Zahl der Infizierten mit den beiden neuen Corona-Fällen nun auf insgesamt 30.

Im Kreis Bergstraße sind insgesamt 413 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie bekannt. Aktuell erkrankt sind nach Angaben des Landratsamtes derzeit 23 Menschen. 387 Personen gelten als genesen, drei Menschen sind verstorben – darunter eine Frau aus Bürstadt. cos

