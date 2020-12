Zwei Schüler in den Wirren des Kriegs

Bürstadt.„Erzwungene Wege“ ist ein historischer Roman von Annette Oppenlander rund um zwei Jugendliche im Zweiten Weltkrieg. Iris Held vom Team der Bücherei St. Michael findet das Buch absolut empfehlenswert.

Die Geschichte beginnt in Solingen im Jahr 1943 und handelt von Hilda und Peter. Hilda ist in Peter verliebt und freut sich daher gar nicht, als die Rede von Kinderlandverschickungen ist, an denen ihre jeweiligen Klassen teilnehmen. Doch es hilft nichts. Peter wird nach mit seiner Klasse nach Pommern geschickt und Hilda nach Bayern in ein Kloster. Dort entkommen die Jugendlichen zwar den Bombenangriffen, die die Alliierten auf Solingen fliegen, aber sie leiden unter Heimweh, Mobbing unter den Schülern und erbarmungslosen Aufsichtspersonen.

Dann werden Hilda und die anderen Mädchen wieder zurückgeschickt, und sie muss sich mit ihrer Mutter und dem invaliden Bruder durch die Zeit des Mangels irgendwie durchschlagen. Peter und seine Freunde in Pommern erfahren vom Heranrücken der Roten Armee und entscheiden, sich auf eigene Faust nach Hause zu aufzumachen.

Das Buch ist spannend zu lesen, mit den beiden Hauptfiguren, aber auch Nebenfiguren hat die Autorin lebendige und gut dargestellte Charaktere erschaffen, an deren Schicksal man als Leser teilhaben kann, lobt Iris Held. Das Buch entstand nach ausführlicher Recherche über Schicksale von Schülern in dieser Zeit und gibt einen authentischen Einblick in die Kriegsjahre. d re

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.12.2020