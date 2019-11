Zwei Stimmen und ein Klavier

Biblis.Das Duo LateLounge2 mit Silke Vorrath und Alex Wehrum ist am Sonntag, 15. Dezember, 18 Uhr, zu Gast bei der Bibliser Gaststätte Zum Bruchweiher. Sängerin Silke Vorrath und Pianist und Sänger Alex Wehrum interpretieren persönliche Lieblingsstücke im eigenen Stil: Acoustic- Lounge-Pop – auf’s Wesentliche reduzierte, groovige Coverversionen beliebter Klassiker und ganz neuer Songs. Manchmal braucht es nur ein Klavier, ein Cajon und zwei facettenreiche Stimmen, die so gut harmonieren, dass man gar nicht müde wird zuzuhören, finden die Veranstalter. Passend zum dritten Advent gibt es auch (Vor-)Weihnachtliches zum Zuhören, aber auch zum Mitsingen wie „Have Yourself A Merry Little Christmas“ oder „It’s Cold Outside“. red

