Zwei Stunden buntes Fastnachts-Remmidemmi

Bürstadt.Zu einer schönen Fastnachtsaktion für die ganze Familie lädt jedes Jahr die TSG Bürstadt (TSG) zu sich in den Spiegelsaal ein. Groß und Klein kamen wieder verkleidet vorbei und freuten sich auf zwei Stunden Remmidemmi.

Hierfür hielt das Kinderfastnachtsteam um Tanja Iacubino reichlich Musik, viele Spiele und Bewegungsaktionen bereit. Hingucker waren erneut die fünf eigenen Gruppen aus der TSG-Familie: Die Mädchen und Jungen, von den Kleinsten bis hin zur Leistungsriege, begeisterten mit ihren Auftritten bei der Kinderfastnacht. Staunend und neugierig schauten die verkleideten Kinder ihren Altersgenossen hierbei zu. Unterlegt mit fetziger Musik und Fastnachtsliedern präsentierten die TSG-Gruppierungen Einblicke in ihre Turn- und Übungsstunden. Außerdem kam auch wieder eine Nachwuchstanzgruppe vom BFC bei der Kinderfastnacht vorbei und bot einen Tanz dar. „Das Bürstädter Prinzenpaar Sabine und Michael dürfen wir ebenfalls heute begrüßen“, freute sich Tanja Iacubino. Gemeinsam mit Alicia Kukutschka und DJ Celine Gebhardt stellte sie das Animationsteam. Zugleich schickte sie ein großes Dankeschön an alle Helfer, die den Tag begleiteten, sich um Auf- und Abbau sowie die leckere Bewirtung kümmern würden. Natürlich war nicht nur Zuschauen angesagt, auch die Besucher kamen in Bewegung.

Enten- und Pizza-Hut-Tanz

Für die Jungen und Mädchen gab es verschiede Spiele und musikalische Mitmachaktionen wie den Zeitungstanz, bei dem das Zeitungspapier, auf dem die Füße stehen sollen, immer kleiner gefaltet wurde. „Für die Eltern gibt es traditionell zwei Mitmachlieder“, berichteten die Animateure. So gab es spaßige Bewegungen zum Ententanz und zum Pizza-Hut-Tanz bei allen Generationen.

Ein großer Spaß, bei dem die Kinder lautstark und mit Begeisterung mitmachten, waren zudem die närrischen Raketen, die nach jeder der Aktionen gemeinsam gestartet wurden. str

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.02.2020