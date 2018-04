Zwei Talente beim Finale dabei

Anzeige

Die erst 13-jährige Michelle Kolmer turnte im Wettkampf P7-P9, Jahrgang 2001 und jünger. Auch für sie begann der Wettkampf am Barren mit einer Wertung von 16,9 von möglichen 18 Punkten. An ihrem Paradegerät, dem Balken, musste sie leider gleich zweimal das Gerät verlassen, und auch der Handstand stand nicht die zwei geforderten Sekunden. Dennoch genügten ihr die 12,2 Punkte, die sie hier erreichte, zusammen mit einer sehr gelungenen Bodenübung und einem Yamashita am Sprung, für den ersten Platz mit insgesamt 62,25 Punkten in der Gesamtwertung. Auch Michelle ist somit für die Hessischen Finalwettkämpfe qualifiziert, die am 5. und 6. Mai in der EKS-Halle in Bürstadt ausgetragen werden.

Im Wettkampf P6/P7, Jahrgang 04/05, zeigte Elisa Geier ihr Können. Am Barren erhielt sie mit 14,60 Punkten die zweithöchste Wertung in ihrem Wettkampf und erreichte mit einer Gesamtpunktzahl von 55,10 Punkten den sechsten Platz. Vanessa turnte zum ersten Mal den P6-Wettkampf, Jahrgang 06/07, und freute sich sehr über ihren gelungenen Handstandüberschlag über den Sprungtisch. Sie erreichte den siebten Platz. Die jüngsten TSG-Turnerinnen, Maya Kimmel und Valea Klinger, turnten in einem sehr leistungsstarken Teilnehmerfeld. Maya präsentierte eine sehr tänzerisch ausgearbeitete P5 am Boden, die mit 12,65 Punkten bewertet wurde und erreichte Platz acht. Valea überzeugte insbesondere am Barren mit 12,55 Punkten und gelangte auf Platz zwölf. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.04.2018