Zwei Titel für Leichtathleten

Bürstadt.Bei den Hallenkreismeisterschaften der Kinderleichtathleten in Lorsch gingen morgens die ganz Kleinen (Jahrgang 2012/13) an den Start. Hierbei absolvierten 13 Teilnehmer des TV 1891 Bürstadt in zwei Mannschaften die Disziplinen Weitsprung, Sprint, Ballwurf und zu guter Letzt eine Hindernisstaffel.

Der Sprint erfolgte bei diesem Wettkampf aus dem Schneidersitz, beim Weitsprung musste die Landung in einem Reifen erfolgen. Beide Mannschaften hatten diese Übungen mit ihren Trainern Ruben Wiedemann und Sophie Giegerich im Winter geübt, so dass sehr gute Leistungen erzielt wurden. Die erste Bambini-Mannschaft mit Franca Borger, Sophia Glensk, Lara Gebhardt, Lean Gebhardt, Robin Ohl, Raphael Möller und Alessio Iacobino wurde überraschend Kreismeister, die zweite Bambini-Mannschaft erreichte mit den Teilnehmern Finn Kolb, Mika Jahr, Louis von Dungen, Samuel Dexler, Friedrich Herrmann und Luisa Marleen Keinz den fünften Platz.

Nach den Bambini mussten die Schützlinge von Trainerin Simone Bauer (Altersklasse U12, Jahrgang 2008/09) als Einzelkämpfer in den Disziplinen Additions-Weitsprung, Sprint und beidarmiges Medizinballstoßen antreten. Die Mädchen des TV 1891 erreichten tolle Platzierungen: Allen voran erreichte in der Altersklasse W10 Juli Bauer den ersten Platz und wurde somit Kreismeisterin. Nur knapp dahinter, auf Platz vier, stand Laura Backa.

Auch die Jungen sind erfolgreich

Auch die Jungs der Klasse M10 schlugen sich prima. Hier wurde Felix Remmele Vizekreismeister, Luca Gebhardt erreichte den 14., Corvin Stiebler den 15. und Jonas Kielmann den 16. Platz. Eine Altersklasse höher belegte Jan Köhler den neunten Platz. In der abschließenden Hindernisstaffel belegten die Jungs einen guten fünften Platz.

Zum Abschluss startete die Mannschaft der U10 (Jahrgang 2010/11) im Dreikampf und einer Hindernisstaffel. Die Mannschaft bestehend aus Colin Glanzner, Constantin Neumann, Lukas Hofmeister, Maximilian Lurg, Benjamin Czogalla, Philipp Kissel, Leander Karb, Lars Harbarth, Martha Hartmann, Jannik Kielmann und Peter Schöcker erreichte hier einen guten fünften Platz. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 06.04.2019