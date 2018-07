Anzeige

Bürstadt.Die Bäckerei-Kette Görtz aus Rheingönheim hat eine Filiale am Bibliser Pfad eröffne. Es ist nach dem Standort im Rewe-Supermarkt die zweite Filiale in Bürstadt. In dem frei stehenden Gebäude gibt es 50 Sitzplätze und 30 weitere Plätze im Außengelände. Angeboten werden wie in den anderen Filialen auch ofenfrisches Brot, Kaffeespezialitäten sowie Frühstück und Salat. Fell / Bild: Fell