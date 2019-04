Zweites Waldgartenfest lockt

Bürstadt.56 Jahre lang pilgerte die Bevölkerung aus Bürstadt und Umgebung am „Vadderdach“ zum traditionellen Waldfest des MGV Harmonie in den Bürstädter Wald. Doch das zunehmende Alter von Mitgliedern und Helfern sowie anspruchsvollere Auflagen von Seiten der Behörden brachten die Organisatoren des zweitägigen Festes an ihre Grenzen. So sollte das Fest weiterhin stattfinden, aber aus logistischen Gründen an einem anderen Ort, nämlich rund um das Vereinsheim in der Waldgartenstraße. Doch der gewohnte Erfolg hielt sich bei der Erstauflage im vergangenen Jahr in Grenzen.

Deshalb hat sich das junge Vorstandsteam um Michael Held, Jürgen Haag und Andrea Rieger-Brenner entschlossen, künftig am letzten Maiwochenende die große Sause zu veranstalten. So lädt der MGV Harmonie am Samstag, 25. Mai, ab 17 Uhr und Sonntag, 26. Mai, ab 10 Uhr zum zweiten Waldgartenfest ein. „Da an diesem Abend das DFB Pokalendspiel stattfindet, wird das Vereinsheim zum Stadion umfunktioniert“, erklärte Michael Held. Die Fußballfans können das Spiel auf einer großen Leinwand verfolgen. Eröffnet wird das Fest mit einem fröhlichen Auftritt des Kinderchors. Dieser soll auch dem sonntäglichen Treffen eine heitere Note geben. Auf einer Showbühne finden Auftritte verschiedener Tanzgruppen statt, und auch eine Jugendgruppe des Katholischen Kirchenmusikvereins will zum Gelingen beitragen.

Mitmachspiele für Kinder

Für die Kids wird wieder eine Hüfburg aufgebaut, und Michael Held will sich für die kleinen Besucher noch ein lustiges Mitmach-Spiel ausdenken. Er und seine Vorstandskollegen haben sich nicht nur über die Verköstigung schon einige Gedanken gemacht. Auch Änderungen bei der räumlichen Einteilung müssen logistisch noch ausgeklügelt werden.

Schon jetzt steht fest, dass sich die Gäste auf Flammkuchen aus dem eigenen Ofen freuen dürfen. Schnitzel mit Kochkäse stehen ebenso auf der Speisekarte wie Hamburger, Bratwurst und Fischbrötchen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.04.2019