Zwerge proben den närrischen Aufstand

Wattenheim.Pünktlich um 14.11 Uhr marschierten die Aktiven der Seniorengemeinschaft Wattenheim, getreu ihrem diesjährigen Motto „Zwergenaufstand bei den Senioren“, mit Zwergenmützen singend ein. Maria Sauer begrüßte in närrischer Art das kostümierte Volk im vollbesetzten Saal, den Ortsvorsteher Heinrich Ochsenschläger sowie den Bürgermeister Felix Kusika. Nachdem man die von der Raiba Bürstadt gesponserten Kräppel verspeist hatte, ging es nonstop durchs Programm.

Toni Sauer bestieg als Erster die Bütt. Er brachte die Lacher auf seine Seite mit dem Vortrag „Leute, das Leben ist lebenswert, wenn meine Alte in Urlaub fährt.“ Es folgte ein Zwergen-Medley zum Mitsingen. Brigitte Pöhlau in der Bütt hatte wieder ihre Last mit ihrem Mann, aber dann platzte der Traum – und alles war Schaum. Wie in jedem Jahr hatten auch die zwei Tratschweiber Christine Jäger und Petra Höfig viel Lächerliches zu berichten Dann wurde das närrische Volk aufgefordert, mitzusingen und Temperament zu zeigen. Gemäß dem Motto „Als Mama noch ein Teenie war“ erklangen Schlager der 90er-Jahre. Die Babbeltasche aus Biblis mit ihrer Prinzessin und ihrer Tanzgarde machte auch Halt in Wattenheim und zeigte einige Tanzeinlagen. Den ersten Teil rundete das Märchen „Aschenputtel“ ab, das auf eine sehr witzige Art und Weise beim Publikum zu Lachsalven führte.

Der nächste Höhepunkt war ein Männerballett in tollen Zwergenkostümen. Ihre Bäuche als Gesicht geschminkt, traten fünf Zwerge in Aktion. Ohne Zugabe konnten sie den grölenden Saal nicht verlassen. Dann trat Annemarie John in die Bütt. Sie kam von einer Messe und hatte einiges zu berichten. Als Finale wurde „Ein Tag in der Schule“ angekündigt. Hier hatte das Publikum Gelegenheit, über die oft merkwürdigen und lustigen Antworten von Schülern zu lachen.

Nach vier Stunden gingen die Senioren mit viel Lob und Anerkennung nach Hause. Einige schüttelten den Kopf und meinten: „Das war fernsehreif.“ red

