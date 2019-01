Zwischen Cevapcici und Weinfest

Bürstadt.„Voll integriert! Aber mein Schutzengel hat Burnout.“ Mit diesem Programm kommt Boris Stijelja am Donnerstag, 27. Juni, auf Einladung des Bürstädter Kulturbeirats in die Ratskeller-Scheune. Los geht’s um 20 Uhr. Karten gibt’s im Vorverkauf für 17,85 Euro (abzüglich Morgencard Premium). Vorverkaufsstellen sind unter anderem die Buchhandlung Pegasos, der Südhessen Morgen und das Rathaus Bürstadt.

Boris Stijelja ist Kroate mit deutschem Migrationshintergrund: in Mannheim geboren, in Kroatien aufgewachsen. Jetzt ist er hier und will wieder zurück. Bis er dort ist, dann möchte er doch nach Hause. Kurz: Er hat es nicht leicht.

Sein deutschkroatisches Leben schwankt stets zwischen Cevapcici, Weinfest und Kehrwoche. In seinem Viertel gilt Deutsch als Fremdsprache – da kommt Boris mit dem Integrieren gar nicht nach. Da sein Vater noch auf dem Bau arbeitete, ist für Boris Stijelja das ganze Leben eine Baustelle. Er stolpert durch die Kulturen und das Leben. Da kann beim Campen im Pfälzer Wald schon mal die Feuerwehr anrücken, weil sich Sliwowitz nicht als Grillanzünder eignet oder die italienische Nachbarin, die neben ihrem Kehlkopf ein eingebautes Megafon ihr eigen nennt, einen Hörsturz verursachen.

Boris kämpft auf humorvolle Weise mit sich und den Problemen des Alltags. Aber: Er hat den Bürgerkrieg miterlebt und hält was aus. „Solange nicht geschossen wird.“ Als Katholik ist er stets fröhlich, hilfsbereit und leidensfähig. Nur sein Schutzengel, der hat Burnout. red

