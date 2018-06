Zwölf neue Sozialwohnungen

Anzeige

Aber gerade deshalb sei sie froh, auf diesem Sektor seit den 80er Jahren „endlich wieder etwas geschafft“ zu haben, sagte Bürgermeisterin Schader. Und sie hob „die gute Zusammenarbeit mit der Baugenossenschaft und den guten Dialog mit dem Kreisbauamt“ hervor.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung des Bedarfs an Sozialwohnungen appellierte Hofmann an die öffentliche Hand, die Angemessenheitsgrenzen anzupassen. Sozialwohnungen kosten den Staat etwa 15 Prozent weniger als die Durchschnittsmiete auf dem freien Markt. In Bürstadt sei eine Quadratmetermiete von acht Euro inzwischen normal. Wenn er davon 15 Prozent abziehe, könne er 6,50 Euro Miete verlangen, rechnet Hofmann vor. Aufgrund der vorgegebenen Grenzen bekäme die GBG tatsächlich aber nur 5,50 Euro. Der Neubau in der Burgunderstraße sei deshalb an der Grenze der Wirtschaftlichkeit.

