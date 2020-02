Zwölfjähriger löst erfolgreich Nitrat aus Wasser

Bürstadt. Kein Sieg, aber dafür landen alle vier Forschungsprojekte der Erich Kästner-Schule (EKS) auf vorderen Plätzen: Beim diesjährigen Regionalentscheid von „Jugend forscht“ darf dieses Mal zwar kein Schüler der EKS zum Landeswettbewerb fahren - doch der Forschergeist der Nachwuchstüftler ist ungebremst. Lehrerin Elke Wagner-Pommerenke ist stolz, dass ihre Schüler bei der BASF in Lampertheim dreimal auf den zweiten und einmal auf den dritten Platz kamen.

Regelmäßig holen Wagner-Pommerenkes Schützlinge Preise; in den Jahren 2010 und 2016 wurde die kooperative Gesamtschule wegen der vielen Auszeichnungen sogar als „Jugend-forscht-Schule“ geehrt. Doch mit dem Gedanken, dass nur der Sieg zählt, fahren die Nachwuchsforscher nicht zum Wettbewerb. Am Ende war Lehrerin Wagner-Pommerenke wieder „sehr zufrieden“ mit ihren Schützlingen; und auch von der Fachjury und den zahlreichen, interessierten Beobachtern gab es für die Projekte aus Bürstadt viel Lob. Weil alle sechs Teilnehmer jünger als 15 Jahre sind, nahmen sie am Juniorwettbewerb „Schüler experimentieren“ teil.

Biologisch abbaubarer Filter

Thorbjörn Schiffner hatte sich gleich einem der ganz großen Probleme angenommen. „Dauernd hört man in den Nachrichten etwas von verunreinigtem Trinkwasser“, sagte der Sechstklässler. Viele Menschen hätten kein sauberes Trinkwasser, auch in Deutschland enthalte es immer mehr Stoffe, die schlecht für die Gesundheit seien. Als großes Problem hat der Zwölfjährige Nitrat ausgemacht, das in herkömmlichen Kläranlagen nicht entfernt werden könne. „Das kommt besonders durch Industrieabfälle oder intensive Landwirtschaft ins Wasser“, erklärte Thorbjörn Schiffner.

Mit seinem eigenen, biologisch abbaubaren Multifilter sei es ihm gelungen, 97 Prozent des schädlichen Stoffes zu entfernen. Auch mit Mitarbeitern des Wasserwerks hat sich der Schüler deshalb schon getroffen. Er erzielte einen zweiten Platz und bekam Tipps von der Jury,die er nun umsetzen will. Der Zwölfjährige will am Projekt dran bleiben - und im kommenden Jahr wieder nach Lampertheim kommen.

Ein alter Hase beim Regionalwettbewerb ist Laurin Wiedemann. Der 14-Jährige hat nun schon zum vierten Mal teilgenommen und ist bereits mehrerfach für seine nachhaltigen Ideen ausgezeichnet worden. Vergangenes Jahr hatte Laurin erforscht, wie viel Zahnpasta in einer Tube zurückbleibt. Daran hat er nun angeknüpft. Denn was kann man tun mit all den übrigen Verpackungen? Und warum wird so wenig davon recycelt? Seine Idee: Sie müssen besser getrennt werden, denn sortenreine Kunststoffe können wieder verwendet werden. Zum Wettbewerb nach Lampertheim brachte Laurin gleich mehrere Verwendungsmöglichkeiten mit. So kann Kunststoff eingeschmolzen und ausgehärtet als Bilderrahmen verwendet werden. Auch Möbel seien denkbar meint Laurin. Der 14-Jährige kam ebenfalls auf den zweiten Platz.

Dass MINT-Projekte aus ganz alltäglichen Problemen heraus entstehen können, haben auch seine Mitschülerinnen Nina und Laura Zieglschmid mit Anne Alföldi bewiesen. „Die Mädels kamen ein paar Mal klitschnass und verfroren in den Bio-Unterricht, weil sie mit dem Rad zur Schule fahren“, berichtete Lehrerin Wagner-Pommerenke. Also haben die drei versucht, eine möglichst einfache und günstige Klimaanlage für ihren Sattel zu erfinden. Herausgekommen ist dabei eine in die Sattelbezüge eingenähte Kombination aus Regenhaube und Wärmepack. Sie wurden Dritte im Wettbewerb und wollen im Sommer noch weiter forschen, wie sie den Sattel kühlen können.

Ihrer Schulkameradin Karoline Kirsch kam im eigenen Garten eine zündende Idee. Weil Bäume mit Hilfe von Pilzen Nährstoffe erhalten können, will sie diese als Helfer nutzen, um sandige Böden fruchtbarer zu machen. Angesichts von weltweit Hunger leidenden Menschen eine gute Idee, befand die Jury. Karoline freute sich über den zweiten Platz und einen Sonderpreis. Sie will über Sommer weitere Versuche unter freiem Himmel machen.

„Schon allein das Feedback und das Präsentieren hilft den Schülern enorm. Davon profitieren sie sehr. Sie haben schon signalisiert, dass sie alle weiter machen wollen“, resümierte ihre Lehrerin.

© Südhessen Morgen, Sonntag, 16.02.2020