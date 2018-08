150 Sportler erwartet

Groß-Rohrheim.Der Reit- und Fahrverein Groß-Rohrheim lädt am Samstag, 1. September, und am Sonntag, 2. September, zum großen Dressur- und Springturnier ein. Höhepunkt sind aus Sicht der Vorsitzenden Birgit Czanderle zum einen die Dressur-Kür am Sonntag ab 11.45 Uhr und auch die Führzügel-Klasse für die Kleinsten am Sonntag ab 13 Uhr, aber auch das L-Springen mit Siegerrunde am Sonntag um 17 Uhr.

Die Dressurprüfungen finden am Vormittag statt, am Samstag von 8.30 bis 13.15 Uhr, am Sonntag von 8 bis 13 Uhr. Am Nachmittag spielt sich das sportliche Geschehen dann auf dem Springplatz ab, am Samstag von 14.30 bis 17 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

300 Starts geplant

Czanderle erwartet rund 150 Pferde, die in mehr als 300 Starts ihr Können unter Beweis stellen sollen. Das Helferteam will an beiden Tagen Sportler wie Besucher verpflegen. Neben Steak und Bratwurst gibt es Gyros mit Pommes Frites, und griechische Salate werden nicht fehlen. Auch das Kuchenbuffet wird wie gewohnt gut bestückt sein.

„Mit unserer Sprecherin Britta Heger haben wir eine professionelle Ansage, und dank unserer Sponsoren können sich die Teilnehmer auf hochwertige Ehrenpreise freuen“, so Czanderle.

Nachdem im vergangenen Jahr der Springplatz saniert wurde, freut sich der Verein in diesem Jahr über einen neuen Boden auf dem Dressurplatz. Außerdem verfügt der Verein dank Sponsorenhilfe über ein eigenes Dressurviereck. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.08.2018