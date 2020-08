17-Jähriger ertrinkt im Kiessee

Groß-Rohrheim.Am Samstagnachmittag ist ein 17-Jähriger im Groß-Rohrheimer See ertrunken. Laut Polizei handelt es sich um einen Nichtschwimmer aus Darmstadt, der mit Freunden an den See gefahren war. Sie berichteten, er habe sich abkühlen wollen. Als er in die Notlage geriet, habe einer seiner Kumpel den Rettungsdienst alarmiert und versucht, ihm zu helfen, doch als Nichtschwimmer konnte er wenig ausrichten.

