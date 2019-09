17-Jähriger tritt auf die Offene Bühne

Groß-Rohrheim.Zur Offenen Bühne lädt die Musikkiste Groß-Rohrheim am Dienstag, 1. Oktober, 20 Uhr ins Zorbas ein. Natürlich mit viel Musik ab 20 Uhr in der Kornstraße 29. Eintritt ist frei. Unter anderem tritt der 17-jährige Nils Kühlmann auf und präsentiert Lieder in englischer Sprache, die er selbst geschrieben hat. Eigene Songs spielt auch Christian Lehr – allerdings auf der Gitarre. Lehr hat sich von Gitarren-Virtuosen wie John Butler, Petteri Sariola und Mike Dawes beeinflussen lassen und startet nun sein Soloprojekt. Friendly Fire heißt das neue Percussion-Projekt von Wilfried Morew, der als Schlagzeuger in der Region bekannt ist und zum ersten Mal kommt. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.09.2019