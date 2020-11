20 000 Euro für Home-Office nötig

Groß-Rohrheim.Aus dem Gemeindevorstand berichtete Groß-Rohrheims Bürgermeister Rainer Bersch den Gemeindevertretern, dass die Verwaltung 20 000 Euro benötigt. Diese Summe will das Rathaus investieren, um den Mitarbeitern in der Corona-Pandemie das Arbeiten daheim, also im Home-Office, zu ermöglichen. Der Betrag solle in den Haushalt eingestellt werden. Zudem erklärte Bersch, dass die auf zwei Jahre befristete Teilzeitstelle als Erzieherin im kommunalen Kindergarten zum 1. Januar mit einer Bürstädterin besetzt werde. Bei der Kommunalwahl im März bleibe alles beim Alten, was die Wahlbezirke betrifft. Es sind wieder drei geplant: Briefwahl, das Gebiet westlich der Bahnlinie sowie das Gebiet östlich davon. Gewählt werde im Treff 21 (Westen) sowie in den Räumen der kommunalen Kita (Osten). mibu

