2519 Stunden Einsatz geleistet

Groß-Rohrheim.Von 49 Einsätzen im vergangenen Jahr berichtete Gemeindebrandinspektor Rainer Donnerstag in der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr. Die Wehr wurde zu acht Brandeinsätzen gerufen, und bei vier Unfällen wurde Hilfe geleistet. Auch stehen 29 technische Hilfen in der Statistik.

Besonders in Erinnerung war die vollgelaufene Baugrube, die die Wehr lange Zeit beschäftigte. Eine Personensuche erforderte großen Aufwand. Und ein Feldbrand im Sommer, der sich auf 13 Hektar ausbreitete, brachte die Feuerwehrleute an ihre Grenzen.

Das waren 2519 Einsatzstunden. Ferner summierten sich die Schulungen auf weitere 2015 Stunden. Aber auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Man besuchte Veranstaltungen bei Nachbarwehren oder traf sich auch mal in privater Runde.

Zahlreiche Übungen und weitere Zusammenkünfte der Jugendfeuerwehr listete Jugendwart Christian Filep in seinem umfangreichen Bericht auf. Die 21 Jugendlichen, neun Mädchen und zwölf Jungen, machten feuerwehrtechnische Übungen, trainierten für Wettkämpfe und beteiligten sich an der Jugendsammelwoche. Winterwanderung, Kreiszeltlager, Ausflug zum Felsenmeer und geselliger Jahresabschluss waren weitere Höhepunkte im Kalender.

Kurz und bündig war der Bericht der „Helfer vor Ort“ unter der Leitung von Kurt Hanisch. Er zählte 96 Übungsstunden auf und errechnete übers Jahr im Durchschnitt zwei Einsätze pro Tag.

Die zehn Löschzwerge trafen sich regelmäßig im Feuerwehrgerätehaus, mal zu fröhlichem Beisammensein, mal zum Basteln und natürlich zum Kennenlernen der Feuerwehr. Viel Spaß hatte die Gruppe unter der Leitung von Mark Heitmann auch bei der Teilnahme am Kerweumzug.

Nach den Berichten nahm Gemeindebrandinspektor Donnerstag Ludwig Klodtka, Sascha Werle und Niklas Filep als Anwärter in die Feuerwehr auf. Jens Folkner und Simon Debus wurden zu Feuerwehrmännern befördert. Mark Heitmann erhielt die Beförderung zum Haupt-Feuerwehrmann. Marcel Otwarko wurde zum Löschmeister, Markus Steffan und Markus Burgmer zum Oberlöschmeister ernannt. Sie erhielten unterm Beifall der Kameraden die entsprechenden Urkunden und die Rangabzeichen für die Uniform.

Rainer Donnerstag und Markus Steffan, beide seit 25 Jahren in der Feuerwehr aktiv, wurden für ihr Engagement von der Gemeinde geehrt. Bürgermeister Rainer Bersch überreichte die Ehrenurkunden. Im anschließenden Grußwort stellte er sichtlich erfreut fest, dass sich die Feuerwehr „wieder gemacht“ habe. Alle Funktionen seien gut besetzt, und auch der Zusammenhalt in der Einsatzabteilung sei wieder gewachsen. Auch teilte Bersch mit, dass das neue Fahrzeug schon beschafft worden sei. Es werde in diesen Tagen als Wechsellader aufgebaut.

