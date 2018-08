59-Jähriger weiter vermisst

Brandschützer formieren sich für die Suche am Rheinufer. © Feuerwehr

Groß-Rohrheim.Der 59 Jahre alte Groß-Rohrheimer, der seit Montag vermisst wird, ist bei der groß angelegten Suchaktion am Donnerstag (wir berichteten) nicht gefunden worden. Rund 120 Helfer haben nach der Alarmierung um 14.40 Uhr durch die Polizei bis in die Abendstunden das Gebiet am Rhein in Groß-Rohrheim bis zur Bibliser Gemarkung durchkämmt.

Im Einsatz waren Polizisten (auch mit Hubschrauber) sowie Brandschützer mehrerer Feuerwehren sowie Freiwillige des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) und des Technischen Hilfswerks (THW). Bislang ist vonseiten der Polizei nicht geplant, die Suche wieder aufzunehmen. „Es gibt keine neuen Anhaltspunkte, welches Gebiet noch angeschaut werden müsste“, sagte eine Sprecherin gestern auf Anfrage. Zudem hätten sich aufgrund des hohen Bekanntheitsgrads des Vermissten bereits ungewöhnlich viele Helfer an der Suchaktion beteiligt.

„Wo sollen wir noch suchen?“, fragt sich auch Bürgermeister Rainer Bersch. Der Bereich vom Damm bis zum Rheinufer sei in Groß-Rohrheim durchkämmt worden – zum Teil auch auf Bibliser Gemarkung. Die Rettungshunde von ASB und THW hätten den Weg zum sogenannten „Neuloch“ eingeschlagen und danach keine Fährte mehr aufnehmen können. Daraufhin suchten Taucher das trübe Gewässer in der Nähe des Rheins ab – ohne Erfolg.

Zuletzt gesehen worden ist der 59-Jährige am Montag gegen 9 Uhr an der Lindenhofschule in Groß-Rohrheim. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06206/944 00 entgegen. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.08.2018