Abgeordnete wollen mehr Geld für den Maimarkt

Groß-Rohrheim.Der Groß-Rohrheimer Haushalt stand im Mittelpunkt der Sitzung des Sport- und Kulturausschusses. Ohne große Aussprache einstimmig genehmigt wurde der Nachtragshaushalt 2019.

Bei den Beratungen zum Haushalt 2020 ging es um den Maimarkt, der attraktiver gestaltet werden soll. Darin waren sich alle Ausschussmitglieder einig. Die Arbeitsgruppe Maimarkt hatte in ihrer jüngsten Sitzung einige Neuerungen diskutiert. Dazu gehört unter anderem eine zweite Bühne und Attraktionen für Jugendliche wie etwa eine Kletterwand. Das bedeutet aber auch, dass mehr Geld benötigt wird. Deshalb kam der Vorschlag, im neuen Haushalt 20 000 Euro einzustellen. Dafür gab es ein klares Votum der Ausschussmitglieder.

Kämmerer Gerd Henning wies den Ausschuss darauf hin, dass der aktuelle Haushalt zwar einen Überschuss aufweise, dieser aber mit insgesamt 54 000 Euro nur einen geringen Spielraum zulasse. Letztlich fiel die Zustimmung zum Haushalt 2020 insgesamt denkbar knapp aus – bei einer Ja-Stimme und Enthaltungen der übrigen Ausschussmitglieder.

Halle fürs DRK in der Diskussion

Zustimmung gab es diesmal für den überarbeiteten und neu vorgelegten Haushaltplan der evangelischen Kindertagesstätte. Die „Herstellung des Einvernehmens zum Haushalt und zum neuen Stellenplan“ wurde vom Ausschuss einstimmig an das Gemeindeparlament empfohlen.

Diskussionsbedarf besteht hingegen noch bei der vorgelegten Planung einer sogenannten Kalthalle. Die 990 Quadratmeter große Halle, in der auch das DRK Groß-Rohrheim untergebracht werden könnte, verursacht Baukosten in Höhe von rund einer Million Euro. Alleine der Teilbereich für das DRK würde 360 000 Euro kosten. „Damit ist das Thema ja wohl vom Tisch“, merkte Kurt Kautzmann (CDU) an. Vor allem der Bereich für die Vereine sei viel zu umfangreich geplant. Die Kalthalle war eine der möglichen Ideen, einen neuen Standort für das DRK zu finden, denn dessen Platz am Feuerwehrgerätehaus benötigt die Feuerwehr dringend selbst.

Länger diskutiert wurde auch über den Zustand der Bürgerhalle. Die Freien Wähler dokumentierten ihren Antrag mit einer Vielzahl an Fotos. Die zeigen unter anderem Schimmel im Spülbecken, fehlende oder kaputte Deckenpaneele, verrostete Heizungsabdeckungen, kaputte Türen, geborstene Klodeckel und Steckdosen sowie Hinweisschilder, die durch Schränke verdeckt sind. Hinzu kommen verkalkte Duschen. Auf die Frage nach dem Hausmeister, kam die Antwort, dass der Mann mit seiner halben Stelle für die große Halle nicht zuständig sei und auch die kleine Halle nicht zu seinem Aufgabenbereich gehört.

„Ich denke, man muss hier eher die Frage nach der regelmäßigen Kontrolle durch den Kreis stellen. Warum ist es überhaupt so weit gekommen?“, stellte Uwe Hofmann (SPD) die Frage in den Raum. „Einige der aufgezeigten Mängel wurden bereits beseitigt beziehungsweise sind gemeldet und werden repariert“, erklärte Alexandra Walz von der Gemeindeverwaltung. mibu

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.12.2019