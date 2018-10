Abwasser als Thema

Groß-Rohrheim.Der Nachtrag zum aktuellen Etat steht ganz oben auf der Tagesordnung, wenn sich der Groß-Rohrheimer Ausschuss für Dorfentwicklung, Bau- und Umweltfragen am Dienstag, 23. Oktober, um 20 Uhr, trifft. Außerdem wird der Waldwirtschaftsplan für 2019 vorgestellt.

Die Renovierung des Gemeindehauses in der Speyerstraße 40 steht ebenfalls auf der Tagesordnung. Hier soll das weitere Vorgehen geklärt werden. Zum Bebauungsplan „Am Bibliser Weg III“ steht der Vorentwurf zum Beschluss an. Außerdem geht es um eine frühzeitige Beteiligung der Bürger.

Ein Grundsatzbeschluss steht in Sachen Abwasser sowie Straßenbau im Ausschuss an: Sollen die Aufgaben an den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) ausgelagert werden? Unter dem Punkt Grundstücksangelegenheiten geht es schließlich um eine Ausweitung von Industrieansiedlung. sbo

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.10.2018