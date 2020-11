Adventlicher Ausklang

Groß-Rohrheim.Das Bauernmarktjahr geht am Freitag, 27. November, ab 14 Uhr mit einem adventlichen Ausklang zu Ende. Embachs Hofladen wird weihnachtlich dekorieren und neben dem bewährten Angebot an Obst, Gemüse und Salaten auch Schokofrüchte, Plätzchen, Nüsse und rotbackige Nikolausäpfel anbieten. Der Kräuter- und Gewürzstand aus Büttelborn hat allerlei Lebkuchen- und Spekulationsgewürze für die Weihnachtsbäckerei und auch ein großes Angebot an Teemischungen für die kalten Tage. Es gibt Honig aus der Region, perfekt zum Tee oder heißer Milch oder auch aufs Butterbrot.

Die bewährten Wurst- und Fleischspezialitäten des Büttenhofs runden das Angebot des Adventsmarktes ab. Die Metzgerei Volz wird bis Weihnachten jeden Freitag den Marktstand aufschlagen.

Das Team des Groß-Rohrheimer Bauernmarktes dankt allen Kunden für die Treue und freut sich auf ein Wiedersehen im neuen Jahr 2021 – vielleicht schon in der Allee, wie es in der Mitteilung weiter heißt. red

