Adventsangebot stark ausgedünnt

Groß-Rohrheim.Auch der Adventsmarkt, die letzte Veranstaltung der Groß-Rohrheimer Bauernmarkt-Saison, fand wegen der Pandemie-Einschränkungen in einer Art Notbesetzung statt. Gerade mal Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst, dazu Gewürze und Tee, Honig sowie gestrickte Mützen und Schals wurden angeboten.

Da hielt sich auch das Vergnügen der Kunden in Grenzen. Es wurden die Einkäufe fürs Wochenende erledigt, rasch noch Glühwein- und Lebkuchengewürz eingepackt, und dann ging’s nach einem kurzen weiteren Rundblick im Rathaushof auch schon wieder nach Hause.

Angesichts der durch Corona geprägten eher trüben Gegenwart blicken Händler und Kunden wie auch die Organisatoren gleichwohl mit Zuversicht aufs kommende Jahr. Die wohl bald anlaufende Impfkampagne zusammen mit den gut geübten Verhaltensregeln lässt auch die Groß-Rohrheimer hoffen.

Im Rückblick auf die vergangenen Monate konstatierte Christa Rupp, Sprecherin des Arbeitskreises Bauernmarkt, ein verhältnismäßig gelungenes Veranstaltungskonzept, in das im Frühjahr und Sommer sogar die Kuchentheke, der Winzer und der Imbissstand der „Sechs Richtigen“ hinein passte. Erst im Herbst konnten diese drei Anbieter nicht mehr dabei sein. Aber sie haben wohl signalisiert, dass sie im nächsten Jahr wieder dabei sein wollen. Wenn alles gut geht, steht im nächsten Jahr auch der Umzug des Bauernmarktes in die Allee auf dem Programm. Vorgesehen ist bekanntlich, eine Küche samt kleinem Lagerraum sowie eine Toilette zu bauen, was vom Bauernmarkt und den anderen Veranstaltungen genutzt werden wird. Wie immer hat der Arbeitskreis Bauenmarkt in den Wintermonaten erst einmal Pause. Erst im Februar wird dann wieder konkret geplant. Und am ersten Freitag im März wird dann die Marktsaison 2021 eröffnet. eib

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.12.2020