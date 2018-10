Adventskalender öffnet Türen in Groß-Rohrheim

Groß-Rohrheim.Im Jahr 2011 hatte die erste Durchführung des ökumenischen Adventskalenders in Groß-Rohrheim eine durchweg positive Resonanz hervorgerufen. Alle, die selbst ein „Türchen“ in Form einer besinnlichen Zeit mit anschließendem Umtrunk geöffnet hatten, aber auch diejenigen, die zu Besuch kamen, zeigten sich sehr angetan.

Daraus ist mittlerweile eine gute Tradition geworden, deshalb soll auch in diesem Jahr – mittlerweile zum achten Mal – der „Lebendige Adventskalender“ stattfinden, wie der Ökumeneausschuss ankündigt.

Wer gerne ein „Türchen“ öffnen möchte, kann sich ab sofort anmelden. Der Ablauf ist weitgehend vorgegeben, Informationen dazu können im evangelischen Pfarrbüro abgeholt werden. Die Organisatoren bitten darum, dass im Anschluss an die Besinnung kein Bewirtungsmarathon stattfindet: „Ein bisschen Tee oder Glühwein und vielleicht ein paar Plätzchen reichen vollkommen aus.“ Auch ohne Umtrunk sind die Stunden eine schöne Auszeit aus dem manchmal hektischen Adventsalltag. Die Besucher werden darum gebeten, eine Tasse mitzubringen.

Der ökumenische Adventskalenders beginnt am Sonntag, 2. Dezember, 17 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus mit einer Andacht. Die Schlussandacht ist am Donnerstag, 20. Dezember, 18 Uhr in der katholischen Kirche vorgesehen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.10.2018