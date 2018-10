Afrikatag mit Diskussion und Musik

Groß-Rohrheim.Das somalische Sprichwort „Dort, wo man dich kennt, bist du ein Mensch“ ist das Motto des siebten kreisweiten Afrikatages am Samstag, 3. November, in Groß-Rohrheim. Dazu lädt die Ausländerbeauftragte des Kreises Bergstraße ein. Das Publikum erwarte ein interessantes und vielseitiges Programm mit Live-Musik, Diskussionsrunden und afrikanischem Essen, heißt es in einer Mitteilung vom Kreis Bergstraße.

In der Diskussionsrunde werden afrikanische Mitbürger über ihre Erfahrungen berichten, wie sie in Deutschland als „Fremde“ oder Vertreter einer ethnischen Gruppe und nicht als Individuum wahrgenommen werden, obwohl sie schon lange hier leben. Einen thematischen Impuls dafür gibt der in Eritrea geborene Oberstudienrat Salomon Ghebrehiwe, der über seine Erfahrungen in Deutschland berichtet. Anschließend tauschen sich die Besucher in kleinen Gruppen darüber aus, welche Grundhaltungen und Werte unsere Gesellschaft als gemeinsame Basis braucht. Die Ergebnisse werden abschließend im Plenum besprochen. Für die kleinen Gäste gibt’s eine Kinderbetreuung. Eine musikalische Umrahmung rundet das Programm ab.

Die Ausländerbeauftragte des Kreises hofft mit den Gastgebern der evangelischen Gemeinde, dass viele interessierte Bürger teilnehmen. Als Kooperationspartner sind der Débout Congolais, der eritreische Kulturverein, die Integrationslotsinnen Intisar Mahfood und Tsahaynesh Tesfay, das Nord-Süd-Forum Bensheim, der somalische Kultur- und Familienverein und die Werkstatt Interkulturelles Lernen dabei. red

