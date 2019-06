Alles rund um die Erdbeere

Groß-Rohrheim.Erdbeerzeit! Jetzt wächst sie wieder auf heimischen Böden: die rote, süße Köstlichkeit, die sich gern unter dunkelgrünen Blättern versteckt. Die Besucher des Groß-Rohrheimer Bauernmarktes mussten am Freitag aber nicht selbst pflücken. Im Rathaushof unter schattigen Bäumen sitzend genossen sie leckeren Erdbeerkuchen. Die Landfrauen aus Biebesheim boten die süßen Früchte in unterschiedlichsten Variationen an. Ob mit oder ohne Sahne, verziert mit Nüssen oder mit Gelatine abgedeckt – die 30 Kuchen und Torten fanden reißenden Absatz.

Frisches Obst und Gemüse

Auch das Hoflädchen Embach bot Erdbeeren an. „Ich will Marmelade kochen“, erzählte eine Kundin. Dazu bot das Obst- und Gemüselädchen Spargel an. Aber auch Rhabarber, Lauch, Blumenkohl, Tomaten, Radieschen und Gurken verführten durch ihre sichtbare Frische zum Kauf. Auch am Stand des Lottoclubs Sechs Richtige, dort wo man die guten „Rohrheimer Lange“ bekommt, wurde Erdbeer-Prosecco kredenzt. Neben Wein, Wasser und Schorle ließen sich viele Besucher beim Weingut Vollmer die Erdbeerbowle schmecken. Zudem konnten die Marktbesucher sich für das Pfingstwochenende beim Metzger eindecken. Auch ein Stand mit Tischwaren präsentierte zum Themen-Markt seine Textilien. Fell

