Groß-Rohrheim.„Es war schlimm“, sagt Rainer Bersch über die Nacht auf Freitag. Ab 2.38 Uhr hat der Bürgermeister von Groß-Rohrheim ständig auf die Uhr geschaut. „An Schlaf war nicht zu denken.“ Denn vor seinem Haus wird Bahnsteig 2 abgerissen. Den Lärm muss Bersch mit seinen Nachbarn aushalten, anders als Anwohner der Wormser-, Bibliser- und Elisabethenstraße: Ihnen zahlt die Deutsche Bahn die Hotelübernachtung – damit sie flüchten können. Denn wenn die marode „Wolffe-Brücke“ erneuert wird, soll es sehr laut werden: mehr als 62 Dezibel erwarten Planer der Bahn an diesem Wochenende – und an drei weiteren –, wenn Fundamentteile in den Boden gerammt werden.

Sorge um Tiere

„Den Meisel höre ich durch die dreifach verglasten Fenster“, erklärt Bersch. „Zudem ist es taghell, denn die Arbeiter müssen die Baustelle ja beleuchten.“ Ein Bagger reiße Knochensteine heraus, der nächste lade sie auf einen Schienencontainer. Von dort würden sie in eine Mulde geschüttet. „Ich höre alles drei Mal“, sagt Bersch. Und dann würde die Mulde in die Industriestraße gebracht, geleert, zurückgebracht und – mit einem Knall – wieder abgestellt.

„Taghell war es bei uns auch, aber ruhig“, sagt hingegen Miriam Fey. Sie wohnt in der Nähe der Brückenbaustelle – genauso wie Birgit Czanderle, die sich vor allem um ihre Tiere sorgt. „Meine Pferde habe ich auf Kosten der Bahn ausquartiert, das ist mir zu riskant. Pferde sind ja Fluchttiere, die können überhaupt nicht verorten, woher das kommt.“ Czanderle hofft zudem, dass ihr Haus keine Schäden abbekommt, wenn diese Spundwände installiert werden. „Immerhin war ein Sachverständiger da und hat den Zustand aufgenommen – das macht die Bahn ja nicht einfach so“, sagt Czanderle.