Angler feiern diesmal nicht unter den Linden

Groß-Rohrheim.Nach dem heißesten Juni seit Wetteraufzeichnung folgt nun ein eher durchwachsener Juli. Das haben auch die Mitglieder des Angelsportclub „Eisenbahn“ zu spüren bekommen. Sie haben zu ihrem traditionellen Lindenblütenfest geladen. Doch in diesem Jahr war einiges anders. Den Namen trägt das Fest, weil man normalerweise unter den Linden in der Allee feiert.

Die Zeit der Lindenblüten ist aber ebenso Vergangenheit wie der Ort des Geschehens. Wegen der Umbauarbeiten (zur S-Bahn) am Rorheimer Bahnhof sind neben dem Bauernmarkt auch die Angler mit ihrem Fest in den Rathausinnenhof umgezogen. Gefeiert wurde also vor und in der Rathausscheune. Allerdings spielte das Wetter nicht mit, so dass die Besucher sich am späten Nachmittag zumeist in der Rathausscheune aufhielten, um dem Regen zu entfliehen. Das war Glück im Unglück und verleitet so manches Vereinsmitglied dazu, vielleicht über einen dauerhaften Standortwechsel zumindest nachzudenken. „Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier dauerhaft bleiben. Es hat viele Vorteile“, sagte Vereinsvorsitzender Uwe Schmitt. Der hatte sich die Kochschürze umgehängt und half am Bratstand mit. „Hier müssen wir eben keine Zelte oder Pavillons aufbauen, sollte es mal regnen“, fügte er an.

15 Helfer im Einsaz

Der Verein hat aktuell 40 Mitglieder, und nicht jedes Mitglied kann beim Aufbau helfen. Da böte sich eine dauerhafte Lösung in der Rathausscheune schon an. Doch ob das nur eine Momentaufnahme ist oder man sich, sollten die Bauarbeiten am Bahnhof mal beendet sein, wieder anders entscheidet, wird sich zeigen. Ein weiteres Problem sind auch die fehlenden Toiletten an der Allee. Rund 15 Helfer waren beim Lindenblütenfest im Einsatz und verteilten Bratwurst, Pommes, Steaks und Gyros. Fisch gibt es bei den Anglern schon lange nicht mehr. Das sei bei hochsommerlichen Temperaturen zu riskant und außerdem habe man ja nie gewusst, wie viel Fisch man im Vorfeld einkaufen sollte. Dennoch ist das „Kerngeschäft“ des Vereins das Fischen. Und das machen die Aktiven fast ausschließlich im Rhein. Der Verein würde sich über neue (aktive) Angler freuen. Die müssen neben der Angelrute auch einen Schein mitbringen sowie die blaue Rheinkarte, ein Berechtigungsnachweis zum Erlaubten Fischen in Deutschlands längstem Strom. Wer Interesse hat, meldet sich ab 17 Uhr bei Sportwart Reiner Kirsch (0176/24 71 28 86). Wer nur beim Fischen zuschauen möchte, kann dies am Sonntag, 11. August, tun. Dann treffen sich die „Eisenbahner“ zum dritten Hegefischen ab 10 Uhr (Parkplatz in der Hammer Aue, Zufahrt über die verlängerte Jahnstraße). Anschließend wird gemeinsam gegrillt. mibu

