Anwohner ärgern sich über Situation am Kiesloch

Groß-Rohrheim.Man hatte die Freien Wähler vor diesem Termin gewarnt. Doch das Gegenteil war der Fall: Es kamen am Kerwe-Samstagnachmittag sehr viele Zuhörer zum Infogespräch an den Treff 21 – darunter auch zahlreiche Anwohner der von der Situation am Kiessee besonders betroffenen Speyerstraße.

Ideen der Bürger seien gefragt, sagte Walter Öhlenschläger. „Wo wollen wir hin? Wie soll es weitergehen?“ Andernorts gebe es auch Seen. Da funktioniere das Miteinander von Anglern, Erholungsuchenden und Badegästen. Man wolle auch keine 15 Jahre warten, bis der Kiesabbau beendet sei, so der BfGR-Fraktionsvorsitzende.

Übereinstimmend sagten mehrere Zuhörer, dass sich die Situation in den letzten vier bis fünf Jahren extrem zum Negativen entwickelt habe. So habe die Zahl Auswärtiger aus fast ganz Südhessen, der Pfalz und Nordbaden erheblich zugenommen. Ebenso sei das Müllaufkommen gestiegen, ganz zu schweigen vom Parkchaos. „Man hätte viel früher durchgreifen und rigoros abschleppen müssen“, sagte einer der Anwesenden. Er warf der Gemeinde vor, am Wochenende des tödlichen Badeunfalls vor den Menschen- und Fahrzeugmassen kapituliert habe. Das könne und dürfe nicht sein. Der See sei schließlich kein rechtsfreier Raum.

So kam von den Zuschauern der Vorschlag, man könne doch einen eigenen Bereich nur den Groß-Rohrheimern zugänglich machen – mit Kontrolle und Mitgliedsausweis. Angesprochen wurde auch die rechtliche Situation: Der Betreiber der Anlage, der bislang das Baden geduldet hat, steht trotzdem in der Verantwortung, was auf seinem Betriebsgelände passiert. Ein Schild „Baden verboten“ reicht nicht aus.

Der Verlust ihrer Bade-Möglichkeit liegt den Groß-Rohrheimern schwer im Magen. Es war sogar die Rede vom Wohnwertverlust. Allerdings wissen die meisten auch, dass 2020 wegen Corona ein besonderes Jahr ist. „Man hat uns nicht nur den See, sondern auch den Rhein weggenommen. Auch dahin darf man nicht mehr fahren. Wenn ich den Weg mit meinen kleinen Kindern laufen soll, sind sie schon auf der Hälfte der Strecke fix und fertig“, ergänzte eine Mutter. Ein Anwohner der Speyerstraße mutmaßte zudem, dass der Kiessee-Parkplatz auch als Drogenumschlagplatz benutzt wird. Einhellig war die Meinung, dass das Ordnungsamt hier in der Pflicht ist – auch am Wochenende und nach 17 Uhr. Notfalls müsse Personal aufgestockt werden.

„Dass wir jetzt alle für das schlechte Verhalten der Auswärtigen bestraft werden, finde ich nicht gut“, sagte eine Anwohnerin, die seit über 50 Jahre in der Speyerstraße wohnt. Hilfspolizei, Blitzgeräte, Schranken mit Sensoren und Security waren weitere Vorschläge. Für die Zukunft des Sees könnte man sich auch einen Investor vorstellen. „Allerdings soll es nicht so enden wie in Biblis, wo Leute, die schon alles haben, sich Wochenendhäuser hinstellen, so dass wieder keiner an den See kann“, merkte Gerhard Henzel (BfGR) an.

Spontan kam die Idee auf, eine Art Interessengemeinschaft zu gründen. Auch der Betreiber der Anlage soll mit ins Boot. Außerdem soll es eine Unterschriftenaktion geben, um noch mehr Unterstützer zu finden. „Wir sollten uns aber beeilen, sonst schafft die Firma Omlor Fakten. Wie ich gehört habe, soll der provisorische Bauzaun gegen einen echten Zaun ersetzt werden“, mahnt eine der Anwesenden an. mibu

