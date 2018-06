Anzeige

„Die neue Zufahrt wird für Entlastung und Erleichterung sorgen“, ist Omlor-Geschäftsführer Christoph Kopper überzeugt. Schon jetzt versuche das Unternehmen, den Lkw-Verkehr zu reduzieren. Bis zum Bauende der neuen Zufahrt sollen pro Tag nur 20 Laster zum Kieswerk fahren. Kopper bedauerte, dass es bis zum Spatenstich so lange gedauert hat. Er bedankte sich bei den Anwohnern für ihr Verständnis sowie bei Bürgermeister Rainer Bersch, den Gemeindevertretern und dem -vorstand für ihre Unterstützung.

Dass es diesbezüglich viel Druck gab, sei unbestritten, auch Widerstände hätten sich aufgetan. „Das ,Wir’ geht nun in eine weitere Phase“, betonte Kopper jedoch. Die Zusammenarbeit hinsichtlich des Abbaus von Sand und Kies in Groß-Rohrheim wurde mit der Gemeinde schriftlich festgehalten.

Kosten von 700 000 Euro

Omlor finanziert die neue, rund 700 000 Euro Zufahrt. Also deutlich mehr als die ursprünglich veranschlagten 500 000 Euro. Der Baubeginn verschob sich am Ende noch einmal um vier Wochen, doch nun kann es offiziell losgehen. Geplant ist, die Zufahrt von beiden Richtungen von der Bahnlinie aus zu bauen. Deren Anbindung wird vom Kieswerk auf die L 3261 sowie über Bibliser Gemarkung führen. Das Architekturbüro habe große Herausforderungen meistern müssen, so Kopper. Denn es müssten zahlreiche Leitungen für Gas und Wasser im Baubereich berücksichtigt werden. Zudem muss ein Fachunternehmen die Bahnquerung über die Schienen, die zum Kernkraftwerk führen, realisieren. Alle anderen Arbeiten übernimmt das Tiefbauunternehmen Diringer und Scheidel aus Mannheim. Zum Spatenstich kam Frank Grohmann, Abteilungsleiter Tiefbau, nach Groß-Rohrheim.

Nach der Fertigstellung sollen täglich gut 50 Laster über die Zufahrt zum Kieswerk gelangen. Damit diese Stecke tatsächlich nur von Nutzungsberechtigten wie Kieslastern oder Landwirten befahren wird, soll ein Schrankensystem mit Chip installiert werden. str

