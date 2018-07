Anzeige

Auch der Züchtung von Wasserbüffeln hat sich der Verein verschrieben. Ihm gehören rund 50 Mitglieder an, darunter auch Landwirte, Tierärzte und andere, die beruflich mit Tieren und Naturschutz zu tun haben.

Bei seinen Projekten arbeitet der Förderkreis eng mit den Kommunen, den Landwirten und den Jägern zusammen. So gibt es rund um die renaturierte Weschnitz an der Wattenheimer Brücke in Lorsch eine Herde des Auerochsenrückzüchtungsprojektes.

Auch in Einhausen sind Auerochsen angesiedelt. An der Erlache in Bensheim und auf den Grasellenbacher Wiesen weiden außerdem Wasserbüffel. Mit Groß-Rohrheim ist der Verein vor zwei Jahren ins Gespräch gekommen.

Die Hammeraue falle als Naturschutzgebiet in die Verantwortung des Regierungspräsidiums, das die Ansiedlung der drei Rinder unterstützt. Die Fläche gehört dem Land. „Wir bekommen diese kostenfrei zur Verfügung gestellt“, freut sich Knaup. Im Gegenzug profitiere aber auch das Land davon, da die Fläche vom Förderkreis entsprechend gepflegt werde.

Info: Mehr Informationen unter megaherbivoren.de

© Südhessen Morgen, Dienstag, 31.07.2018